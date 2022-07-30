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1 час назад

Дубль Нобоа принёс «Сочи» победу над «Ахматом» в матче 3-го тура РПЛ

Чемпионат.comиещё 2

Cегодня, 30 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи местная одноимённая команда сыграла с «Ахматом» (Грозный) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»
Фото: ТАССТАСС

Счёт в матче на 20-й минуте открыл Кристиан Нобоа, реализовав 11-метровый удар. В начале 2-го тайма Нобоа забил дальним ударом из-за пределов штрафной, увеличив преимущество в счёте для «Сочи». Единственный мяч «Ахмата» на 60-й минуте забил Александр Трошечкин.

«Сочи» набрал шесть очков и занял промежуточное третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с четырьмя очками остался на шестой позиции.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Помогали ему Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Болотенков (Москва). Резервным судьей был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощником — Николай Ерёмин (Москва).

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