Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
23 минуты назад

"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"

Soccer News

"Манчестер Юнайтед" в товарищеском матче проиграл "Атлетико" со счетом 0:1.

"Манчестер Юнайтед" без Роналду проиграл "Атлетико"
Фото: TwitterTwitter

Единственный гол в концовке встречи забил Жоау Фелиш. Форвард манкунианцев Криштиану Роналду в матче участия не принимал.

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико" - 0:1 (0:0) Гол: Фелиш, 86 - 0:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Линделеф, Магуайр, Маласиа, Фред, Мактомини (Эриксен, 69), Эланга (Пеллистри, 76 (Гарнер, 90+2), Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль (ван де Бек, 69).

"Атлетико": Облак, Молина (Жоау Фелиш, 59), Хименес (Сауль, 59), Савич (Гризманн, 59), Рейнилдо, Лемар (Коке, 59), Кондогбия (Диас, 59), Льоренте (Васс, 59), Карраско (де Пауль, 59), Кунья (Мората, 59), Корреа (Витсель, 59).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители