Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино»

Владельцы «Торино» продолжают переговоры с «Аталантой» о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в стан «быков». Итальянские клубы провели позитивную встречу и в скором времени смогут договориться о финальных деталях сделки, сообщает издание TuttoMercatoWeb.

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В данный момент команды стремятся к возможной годичной аренде с последующей суммой выкупа в размере € 12 млн. Будет ли эта опция обязательной, в данный момент не уточняется.