«Динамо» оштрафует Варелу на часть зарплаты

По сведениям источника, столичный клуб оштрафует уругвайского футболиста на 30 % заработной платы, которая положена ему за проделанную в июле этого года работу. Причиной этого является тот факт, что Варела отказался принимать участие в матче с московским «Торпедо», который состоялся в рамках второго тура РПЛ (4:0, победа «Динамо»).