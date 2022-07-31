К чему приведет потеря Мбаппе

«ПСЖ» и «Нант» разыграют Суперкубок Франции. Стартовый свисток матча прозвучит 31 июля в 21:00 в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Сможет ли «Нант» дать бой звездной компании парижан? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«ПСЖ» - «Нант»: прогноз и ставки на Суперкубок Франции 31 июля, коэффициенты букмекеров

31 июля в Суперкубке Франции сразятся «ПСЖ» и «Нант». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами парижан. Поставить на столичных можно с коэффициентом 1.33, это примерно 72% вероятности. Шансы «канареек» аналитики оценили коэффициентом 8.50 (11%). В случае ничьи в основное время сработает коэффициент 5.50 (17%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 3 можно с коэффициентом 1.67, а на тотал меньше 3 – за 2.20.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.80. С коэффициентом 2.02 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа хозяев поля со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

Скажется ли потеря Мбаппе в финальном матче?

Прошлый сезон парижане провели без особого успеха для клуба. Несмотря на звездный состав, «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Франции. Камнем преткновения в этих турнирах стала стадия 1/8 финала: команда Маурисио Почеттино уступила мадридскому «Реалу» и «Ницце». Помимо этого, «ПСЖ» упустил и Суперкубок Франции, «Лилль» оказался сильнее.

Болельщики парижан были крайне недовольны игрой и результатами команды. И их можно понять. В прошлое межсезонье присоединился к клубу семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. Пожалуй, это самый худший сезон, который он провел за последние 15 лет, а Неймар и Серхио Рамос чаще пребывали в лазарете, нежели на поле.

Единственный, кто может занести год себе в актив - Киллиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» сыграл в 45 матчах, забил 38 голов и добавил к этому 26 ассистов. Форварда хотели забрать в «Реал», но он все таки решил остаться в Париже, продлив контракт на 3 года. В ближайшем матче столичному клубу придется обойтись без своей звезды, которая отбывает дисквалификацию. Впрочем, состав «ПСЖ» и без Мбаппе выглядит очень впечатляюще.

В межсезонье «ПСЖ» прилично изменился. Главным тренером стал Кристоф Галтье, который опережал парижан во главе «Лилля»в чемпионской гонке Лиги 1. А в прошлом сезоне Галтье перешел дорогу столичным в роли наставника «Ниццы» в Кубке Франции. Галтье - классный специалист, но не работал раньше в топ-клубах. Укротит ли он многочисленных звезд «ПСЖ»?

В этом матче хозяева - явные фавориты. Но финалы редко бывают свехрезультативными, а еще парижанам предстоит обойтись без Мбаппе. Поэтому стоит рассмотреть для ставки тотал меньше 4.5 мяча. Сделать ставку на этот исход в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.30.

Что приготовил Антуан Комбуаре против знаменитого «ПСЖ»

«Нант» в прошлом году стал обладателем Кубка Франции, победив в финале «Ниццу» со счетом 1:0. А в Лиге 1 желто-зеленые закончили свое выступление на 9 месте - неплохое выступление для середняка.

В межсезонье клубу удалось сохранить основной состав, при этом еще и укрепить его. Из новопришедших игроков стоит отметить опытнейшего Муссу Сиссоко, который выступал за английский «Уотфорд».

В последний раз «Нант» играл в матче за Суперкубок в 2001 году и тогда он стал обладателем трофея. Сейчас в «канареек» никто не верит, но в последней очной встрече в Лиге 1 «Нант» победил «ПСЖ» 3:1. Тогда команде Комбуаре удалось ошеломить парижских звезд, забив 3 гола в первом тайме, а после перерыва удержать добытое превосходство.