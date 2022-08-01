Маттеус о Роналду: «Баварии» не нужна эта суперзвезда"

– «Баварии» не нужна эта суперзвезда. У нас была суперзвезда в лице Роберта Левандовского. Теперь у нас есть новая суперзвезда в виде Садьо Мане. В этом возрасте Роналду не подходит «Баварии». И хоть клуб дает игрокам хорошие зарплаты, они не станут много тратить на 37-летнего футболиста.



В этом была проблема с Левандовским. Никто не говорил ему уйти, но он должен был уважать правила «Баварии». Если тебе 33 года, то ты продлеваешь контракт на год каждый сезон. Роналду был фантастическим игроком и остается им. Он сделал много хорошего для футбола. Это один из лучших игроков в истории футбола, но он не интересует «Баварию», которая смотрит в будущее.



В лице Маттейса де Лигта и Райана Гравенберха «Бавария» получает двух молодых футболистов, которые играли на высшем уровне в последние 2-3 года за «Ювентус» и «Аякс» соответственно. Такова философия «Баварии», особенно в ситуации с Криштиану.



«Баварии» не нужен Роналду, хоть это и по-прежнему хороший футболист. Я считаю, что это правильный путь для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев.