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1 час назад

Маттеус о Роналду: «Баварии» не нужна эта суперзвезда. Он один из лучших в истории, но клуб смотрит в будущее»

Sports.ruиещё 2

Лотар Маттеус не считает, что «Баварии» стоит подписывать Криштиану Роналду.

Маттеус о Роналду: «Баварии» не нужна эта суперзвезда"
Фото: Sports.ruSports.ru

– Оливер Кан сказал, что Роналду не соответствует философии клуба. Вы можете объяснить это?

– «Баварии» не нужна эта суперзвезда. У нас была суперзвезда в лице Роберта Левандовского. Теперь у нас есть новая суперзвезда в виде Садьо Мане. В этом возрасте Роналду не подходит «Баварии». И хоть клуб дает игрокам хорошие зарплаты, они не станут много тратить на 37-летнего футболиста.

В этом была проблема с Левандовским. Никто не говорил ему уйти, но он должен был уважать правила «Баварии». Если тебе 33 года, то ты продлеваешь контракт на год каждый сезон. Роналду был фантастическим игроком и остается им. Он сделал много хорошего для футбола. Это один из лучших игроков в истории футбола, но он не интересует «Баварию», которая смотрит в будущее.

В лице Маттейса де Лигта и Райана Гравенберха «Бавария» получает двух молодых футболистов, которые играли на высшем уровне в последние 2-3 года за «Ювентус» и «Аякс» соответственно. Такова философия «Баварии», особенно в ситуации с Криштиану.

«Баварии» не нужен Роналду, хоть это и по-прежнему хороший футболист. Я считаю, что это правильный путь для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев.

Футбол,Роберт Левандовский,Садьо Мане,Криштиану Роналду,
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