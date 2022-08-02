Уткин: Дзюба останется без клуба из-за высоких требований по зарплате

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об экс-нападающем петербургского "Зенита" Артеме Дзюбе, который пока не нашел себе новый клуб.
"Дзюба не первый футболист, который уходит из "Зенита" по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве. Сейчас это Магомед Оздоев – только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб. Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в "Зенит". Все-таки "Зенит" – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется", – сказал блогер в эфире шоу "Вечерний Уткин".
12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении "Рубина", который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). В мае 33-летний форвард объявил об уходе из "Зенита". За сине-бело-голубых футболист выступал с 2015 года. В составе петербургского клуба россиянин провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. С "Зенитом" Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.
Ранее бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посоветовал Артему Дзюбе начать играть, а не выжидать предложения от сильного клуба.