Уткин: Дзюба останется без клуба из-за высоких требований по зарплате

"Дзюба не первый футболист, который уходит из "Зенита" по свободному трансферу и оказывается в безвоздушном пространстве. Сейчас это Магомед Оздоев – только что в сборной играл, вызывался Черчесовым и Карпиным. И сейчас он уехал в не самый амбициозный турецкий клуб. Или два года назад Далер Кузяев хотел найти клуб в Европе, но вернулся в "Зенит". Все-таки "Зенит" – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется", – сказал блогер в эфире шоу "Вечерний Уткин".