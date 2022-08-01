Во Франции накажут баскетболистов, выступающих в РФ

Французские баскетболисты, которые выступают в российских и белорусских клубах, не будут вызываться в национальную сборную. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Французской федерации баскетбола (FFBB).
Такое решение было принято на заседании федерального бюро организации 28 июля и будет действовать до урегулирования ситуации на Украине. Оно распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с клубами из России и Белоруссии или заключат соглашения в будущем. В связи с этим баскетболистов мужской и женской сборных Франции обяжут подписать заявление, в котором спортсмены дадут обещание не выступать за российские и белорусские команды для участия в международных соревнованиях в составе национальной сборной до завершения военных действий. Соблюдение данного критерия является одним из пунктов для участия в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.
В июле казанский УНИКС подписал контракт с французским форвардом Луи Лабери, а нападающий сборной Франции Ливио Жан-Шарль заключил соглашение с московским ЦСКА.
1 марта исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) временно отстранил все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 2 марта FIBA приостановила рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы - 2025.