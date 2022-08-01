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1 час назад

Французских баскетболистов, выступающих в российских клубах, не будут вызывать в сборную

ТАССиещё 2

Французские баскетболисты, которые выступают в российских и белорусских клубах, не будут вызываться в национальную сборную. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Французской федерации баскетбола (FFBB).

Во Франции накажут баскетболистов, выступающих в РФ
Фото: ТАССТАСС

Такое решение было принято на заседании федерального бюро организации 28 июля и будет действовать до урегулирования ситуации на Украине. Оно распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с клубами из России и Белоруссии или заключат соглашения в будущем. В связи с этим баскетболистов мужской и женской сборных Франции обяжут подписать заявление, в котором спортсмены дадут обещание не выступать за российские и белорусские команды для участия в международных соревнованиях в составе национальной сборной до завершения военных действий. Соблюдение данного критерия является одним из пунктов для участия в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

В июле казанский УНИКС подписал контракт с французским форвардом Луи Лабери, а нападающий сборной Франции Ливио Жан-Шарль заключил соглашение с московским ЦСКА.

1 марта исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) временно отстранил все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 2 марта FIBA приостановила рассмотрение заявки России на проведение чемпионата Европы - 2025.

Футбол,Ливио Жан-шарль,
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