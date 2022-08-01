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3 часа назад

Черчесов прокомментировал победный старт в чемпионате Венгрии

Евро-футбол.Руиещё 3

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе над «Академией Пушкаша» в стартовом туре чемпионата Венгрии.

Черчесов прокомментировал победный старт в чемпионате Венгрии
Фото: ТАССТАСС

«Мы знали, что будет непростая игра, ведь этот соперник является одним из наших конкурентов за чемпионский титул. Мои игроки были измотаны из-за матчей Лиги чемпионов, но несмотря на это, команда добилась победы. Я очень рад. Сегодня главным был результат», - передает слова российского специалиста клубная пресс-служба.

Поединок между «Ференцварошем» и «Академией Пушкаша» завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Черчесова.

Футбол,Станислав Черчесов,
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