Губерниев охарактеризовал эпоху Федуна

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о вероятном уходе Леонида Федуна с поста глава московского «Спартака», передает «Матч ТВ».
«Это были 18 лет турбулентности, мне кажется. Мне сложно сказать. Я так понимаю, что команда у «Лукойла» остается. Поэтому пожелаем им удачи», — сказал Губерниев.
Федун в июле покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.
«Спартак» после трех матчей набрал семь очков и сравнялся с петербургским «Зенитом» и ЦСКА, которые располагаются на первых двух местах в турнирной таблице РПЛ.
В матче третьего тура подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Оренбург» со счетом 4:1.