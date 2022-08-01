Федун покинет пост президента «Спартака»

Леонид Федун уйдет с поста президента футбольного клуба «Спартак». По информации Telegram-канала Baza, предположительно, вместо него на должность назначат экс-главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.

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По данным источников издания, назначение состоится в ближайшее время.

Напомним, что Анатолий Федун занял пост директора клуба в 2004 году, после того как приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Хачатурянц занимал должность главы РПЛ с 2021 года, однако в июне этого года он решил покинуть пост.