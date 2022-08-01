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17 минут назад

Федун покинет пост президента «Спартака»

Никита Бородкин

Леонид Федун уйдет с поста президента футбольного клуба «Спартак». По информации Telegram-канала Baza, предположительно, вместо него на должность назначат экс-главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.

Федун покинет пост президента «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источников издания, назначение состоится в ближайшее время.

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Напомним, что Анатолий Федун занял пост директора клуба в 2004 году, после того как приобрел контрольный пакет акций «Спартака». Хачатурянц занимал должность главы РПЛ с 2021 года, однако в июне этого года он решил покинуть пост.

Отметим, что ранее Федун заявлял, что московскому клубу пока не нужен новый спортивный директор вместо ушедшего итальянца Луки Каттани. Он отметил, что руководство пока видит положительный эффект от работы бывшего специалиста.

Футбол,Зарема Салихова,Леонид Федун,Спартак,
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