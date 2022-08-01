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42 минуты назад

В «Спартаке» опровергли уход Федуна из клуба

News.ru

Глава пресс-службы ФК «Спартак» Дмитрий Зеленов в беседе с NEWS.ru опроверг слухи об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба. По его словам, руководство футбольной команды ничего не знает про кадровые перестановки.

В «Спартаке» опровергли уход Федуна из клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нам о таких перестановках неизвестно. Относимся к слухам спокойно. Вчера называли одну фамилию, сегодня - другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы, — заявил Зеленов.

В конце июня этого года Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа, который занимал более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее о возможном уходе Леонида Федуна сообщал Telegram-канал «Спартак КБ телега». По данным портала, управляющим командой может быть назначен вице-президент и владелец акций ЛУКОЙЛа Александр Матыцин, а в настоящий момент идет юридическая процедура по передаче акций клуба.

Также об уходе Федуна сообщал и Telegram-канал Baza, однако новым возможным президентом издание называло бывшего главу Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.

Футбол,Александр Матыцин,Дмитрий Зеленов,Леонид Федун,Лукойл,Спартак,
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