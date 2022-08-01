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45 минут назад

Федун просит 9-10 млрд рублей за «Открытие Банк Арену», «Лукойл» не хочет тратить более 6 млрд

Sports.ruиещё 4

«Лукойл» и Леонид Федун серьезно расходятся в оценке стоимости домашнего стадиона «Спартака».

«Лукойл» и Федун серьезно расходятся в оценке стоимости стадиона «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спорт-Экспресс» сообщает, что сейчас идет аудит «Открытие Банк Арены» по поводу ее возможной покупки структурами «Лукойла». После его окончания стороны окончательно сформулируют свои запросы по цене.

Не факт, что сделка вообще состоится – разница между финансовыми запросами Федуна и суммой, которую за арену готова отдать нефтяная компания, может оказаться критичной.

На данный момент «Лукойл» не намерен платить за стадион более 6 миллиардов рублей, а акционер «Спартака» планирует получить за арену 9-10 млрд рублей.

Переход «Открытие Банк Арены» в стороннее владение призван, в том числе, помочь Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе.

Во-первых, владелец получит дополнительные средства, во-вторых, избавится от расходов на содержание сооружения (около 300 миллионов рублей в год) и на внедрение на нем системы Fan ID (около 250 миллионов рублей единовременно).

Напомним, что недавно прекратились деловые отношения красно-белых с рядом спонсоров, что лишило «Спартак» как раз порядка 300 миллионов рублей. Общий бюджет клуба составляет около 5 миллиардов рублей в год.

Футбол,Леонид Федун,Лукойл,
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