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1 час назад

«Челси» договорился о трансфере американского вундеркинда

Чемпионат.comиещё 1

Лондонский «Челси» близок к подписанию молодого американского вратаря «Чикаго Файр» Габриэла Слонины. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Челси» договорился о трансфере американского вундеркинда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что Габриэль останется в «Чикаго Файр» в аренде. Контракт с 18-летним вратарём будет заключён до лета 2028 года. Сумма трансфера с учётом всех бонусов может достигнуть отметки в € 15 млн. Игроку осталось лишь пройти медицинское обследование, после которого он подпишет контракт с лондонской командой.

Габриэль имеет рост в 193 сантиметра. В сезоне-2021/2022 американец провёл 23 матча, в 10 из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности. Вратаря уже вызывали в главную сборную США, однако на поле он выходил лишь в составе сборной до 18 лет. Transfermarkt оценивает американца в € 3 млн.

Футбол,Фабрицио Романо,
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