«Челси» договорился о трансфере американского вундеркинда

Лондонский «Челси» близок к подписанию молодого американского вратаря «Чикаго Файр» Габриэла Слонины. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Габриэль останется в «Чикаго Файр» в аренде. Контракт с 18-летним вратарём будет заключён до лета 2028 года. Сумма трансфера с учётом всех бонусов может достигнуть отметки в € 15 млн. Игроку осталось лишь пройти медицинское обследование, после которого он подпишет контракт с лондонской командой.