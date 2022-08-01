"Это будет большая потеря" - Юрий Семин о "Спартаке"

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат.com».
«Это будет большая потеря для всего нашего российского футбола и самого клуба. Он многое сделал для «Спартака», создал всю эту инфраструктуру. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей», — сказал Семин.
Федун в июле покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.
«Спартак» после трех матчей набрал семь очков и сравнялся с петербургским «Зенитом» и ЦСКА, которые располагаются на первых двух местах в турнирной таблице РПЛ.
В матче третьего тура подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Оренбург» со счетом 4:1.