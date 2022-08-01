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1 час назад

«Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на судей в ЭСК РФС до конца сезона

Чемпионат.comиещё 1

Воронежский «Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на работу арбитров в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) до конца сезона-2022/2023. Соответствующее заявление генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе опубликовано на официальном сайте клуба.

«Факел» объявил, что не будет подавать жалобы на судей до конца сезона
Фото: Пресс-служба ФК "Факел"Пресс-служба ФК "Факел"

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения не принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьёзным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат, – приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».

Футбол,Роман Асхабадзе,РФС,
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