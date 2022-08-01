Хачатурянц ответил на вопрос о своем приходе на пост главы «Спартака»

Бывший глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о своем приходе в московский «Спартак» на пост главы команды вместо Леонида Федуна, передает «Матч ТВ».

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«Без комментариев», — сказал Хачатурянц.

Федун в июле покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

«Спартак» после трех матчей набрал семь очков и сравнялся с петербургским «Зенитом» и ЦСКА, которые располагаются на первых двух местах в турнирной таблице РПЛ.

В матче третьего тура подопечные Гильермо Абаскаля обыграли «Оренбург» со счетом 4:1.