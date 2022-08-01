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27 минут назад

Футболист напал на судью из-за желтой карточки

Алиса Селезнёва

Матч региональной лиги в Аргентине закончился нападением одного из игроков на женщину-арбитра после того, как она показала желтую карточку. Об этом пишет «Чемпионат».

В ходе матча между командами «Индепенденсии де Чавес» и «Депортиво Гарменсе» мелкое нарушение правил привело к конфликту между игроками. Судья Далма Кортади наказала желтыми карточками его участников, что не понравилось футболисту «Депортиво» Кристиану Тироне.

После того, как судья отвернулась и пошла по полю, футболист разбежался и ударил ее со спины. Тироне метил в затылок рефери, однако удар пришелся по касательной. Матч был остановлен, судья госпитализирована, а сам Кристиан Тироне арестован.

На кадрах, которые привело издание, видно, что футболиста оттолкнули от Далмы Кортади другие судьи. При этом выбежавшие на поле сотрудники полиции с трудом его утихомирили.

Ранее в Сальвадоре во время футбольного матча любительских команд был избит судья Хосе Арнольдо Амайя. Поводом для избиения, в котором участвовали как футболисты, так и болельщики, стало решение арбитра с 20-летним стажем удалить с поля одного из игроков. Амайя скончался в больнице от внутреннего кровотечения.

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