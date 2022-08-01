На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Это решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров в связи с задолженностью по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова из «Ростова» и долгом перед компанией Joint Industries Limited Partnership.
Палата обязала «Химки» выплатить «Ростову» пени за задержку трансферной выплаты от 2 сентября 2021 года о переходе футболиста.
За долг перед аккредитованным посредником «Химки» заплатят штраф.
На сайте РФС отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков вступает в силу с 1 августа 2022 года и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств.