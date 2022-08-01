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43 минуты назад

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Матч ТВиещё 1

На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Это решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров в связи с задолженностью по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Долгова из «Ростова» и долгом перед компанией Joint Industries Limited Partnership.

Палата обязала «Химки» выплатить «Ростову» пени за задержку трансферной выплаты от 2 сентября 2021 года о переходе футболиста.

За долг перед аккредитованным посредником «Химки» заплатят штраф.

На сайте РФС отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков вступает в силу с 1 августа 2022 года и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств.

Футбол,Александр Долгов,РФС,
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