Зарема Салихова резко отреагировала на информацию о возможных изменениях в «Спартаке»

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак!» Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят. Дай им повод — они назначат Червиченко президентом, Смородскую — вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером — Мостового», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».