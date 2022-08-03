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1 час назад

Фердинанд уверен, что «МЮ» не будет продавать Роналду летом

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Фердинанд: «МЮ» не может позволить себе отпустить Роналду
Фото: ReutersReuters

— Да, он останется. «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе его отпустить. В этом проблема.

Где «Манчестер Юнайтед» сейчас найдет 20 голов на трансферном рынке? Если Роналду уйдет в трансферное окно, кого они купят?

Единственная причина, по которой «Манчестер Юнайтед» не отпускает Криштиану сейчас, заключается в том, что в команде некому забивать 20 с лишним голов, — цитирует Фердинанда The Sun.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ» ради команды, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану провел за команду 38 матчей, забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи. Он перешел в «МЮ» в августе прошлого года из «Ювентуса».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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