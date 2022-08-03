Фердинанд: «МЮ» не может позволить себе отпустить Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд уверен, что Криштиану Роналду не покинет клуб в летнее трансферное окно.
— Да, он останется. «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе его отпустить. В этом проблема.
Где «Манчестер Юнайтед» сейчас найдет 20 голов на трансферном рынке? Если Роналду уйдет в трансферное окно, кого они купят?
Единственная причина, по которой «Манчестер Юнайтед» не отпускает Криштиану сейчас, заключается в том, что в команде некому забивать 20 с лишним голов, — цитирует Фердинанда The Sun.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ» ради команды, которая будет выступать в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Криштиану провел за команду 38 матчей, забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи. Он перешел в «МЮ» в августе прошлого года из «Ювентуса».