Фердинанд: «МЮ» не может позволить себе отпустить Роналду

— Да, он останется. «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе его отпустить. В этом проблема.



Где «Манчестер Юнайтед» сейчас найдет 20 голов на трансферном рынке? Если Роналду уйдет в трансферное окно, кого они купят?



Единственная причина, по которой «Манчестер Юнайтед» не отпускает Криштиану сейчас, заключается в том, что в команде некому забивать 20 с лишним голов, — цитирует Фердинанда The Sun.