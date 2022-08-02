Тренер Петржела назвал условие для возвращения Дзюбы в «Зенит»

«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно», — сказал Петржела.