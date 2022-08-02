Тренер Петржела назвал условие для возвращения Дзюбы в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию с экс-нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой, который до сих пор находится без клуба. Слова тренера передает Sport24.
«Мне смешно смотреть на всю ситуацию с Дзюбой. Если бы он не был таким жадным, то уже давно бы играл в любом клубе РПЛ. «Зенит» переплачивал Дзюбе последние годы, поэтому он теперь не может найти клуб с такими же условиями. Но если Дзюба извинится перед Семаком и снизит свои требования, то «Зенит» возьмет его обратно», — сказал Петржела.
За сине-бело-голубых Дзюба выступал с 2015 года. В составе петербургского клуба россиянин провел 249 матчей, в которых записал на свой счет 108 голов и 70 результативных передач.
12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского клуба, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).
Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к тому, что Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев не поблагодарили его за совместную работу после завершения контрактов.