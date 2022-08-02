Семак ответил, обижен ли он на Дзюбу и Оздоева

- Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода? Это их полное право. У каждого свое видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся. Скажем, отчасти пересмотрел задним числом свои оценки ухода из ЦСКА, - ответил Семак, слова которого цитирует «Спорт-экспресс».