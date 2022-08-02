Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА

Александр Кержаков высказался о своем будущем.
«На данный момент предложений ни от каких клубов не было. Если будут – рассмотрю, конечно же. Сейчас я уже не отдыхаю, продолжаю учиться для продолжения своей тренерской карьеры.
Недавно был на тренировках «Динамо», смотрел за их тренировочным процессом. На следующей неделе буду у ЦСКА, уже договорился с Владимиром Федотовым», – сказал бывший тренер «Нижнего Новгорода».
Кержаков тренировал «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в РПЛ. 16 июня клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера.
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