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1 час назад

Роналду, скорее всего, придется остаться в "Манчестер Юнайтед"

Soccer Newsиещё 2

Португальский нападающий Криштиану Роналду, по всей видимости, останется в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

Роналду может остаться в "Манчестер Юнайтед"
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, агенту форварда Жорже Мендешу не удается найти новый клуб для своего подопечного. От приобретения португальца отказались "Атлетико", "Бавария", "Барселона", ПСЖ и "Челси", а его переход в "Наполи" или "Спортинг" крайне маловероятен.

Таким образом, 37-летнему Роналду придется остаться в "Манчестер Юнайтед", с которым у него действует контракт до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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