Роналду может остаться в "Манчестер Юнайтед"

По сведениям источника, агенту форварда Жорже Мендешу не удается найти новый клуб для своего подопечного. От приобретения португальца отказались "Атлетико", "Бавария", "Барселона", ПСЖ и "Челси", а его переход в "Наполи" или "Спортинг" крайне маловероятен.