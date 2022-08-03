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2 часа назад

Тренер "Зенита" Семак о конкуренции в РПЛ: дело не только в "Спартаке"

Газета.Ruиещё 4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, что петербургский клуб в последние годы доминирует в чемпионате России, заявил, что несколько клубов также должны бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова российского специалиста передает «Спорт-Экспресс».

Семак о конкуренции в РПЛ: дело не только в «Спартаке»
Фото: ТАССТАСС

«Дело не только в «Спартаке». А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали? Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жестче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее», — сказал Семак.

После трех туров «Зенит» и «Спартак» имеют одинаковое количество очков (семь очков) в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и делят первую строчку турнирной таблицы с ЦСКА.

Подопечные Сергея Семака в первом туре сыграли вничью с «Химками», а после этого одержали две победы над «Крыльями Советов» и «Локомотивом» с общим счетом 8:0.

Ранее Семак назвал «Спартак» вдвойне принципиальным соперником.

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