Семак о конкуренции в РПЛ: дело не только в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос о том, что петербургский клуб в последние годы доминирует в чемпионате России, заявил, что несколько клубов также должны бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова российского специалиста передает «Спорт-Экспресс».
«Дело не только в «Спартаке». А те же ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» разве не должны быть претендентами на первое место и на медали? Конечно, хотим выигрывать титулы, но чем жестче при этом конкуренция для нас, тем мы сами будем становиться сильнее, а чемпионат интереснее», — сказал Семак.
После трех туров «Зенит» и «Спартак» имеют одинаковое количество очков (семь очков) в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и делят первую строчку турнирной таблицы с ЦСКА.
Подопечные Сергея Семака в первом туре сыграли вничью с «Химками», а после этого одержали две победы над «Крыльями Советов» и «Локомотивом» с общим счетом 8:0.
Ранее Семак назвал «Спартак» вдвойне принципиальным соперником.