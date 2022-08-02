Российский полузащитник Могилевец перешел в узбекский "Бунедкор"

В Российской премьер-лиги (РПЛ) Могилевец выступал за «Зенит», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Нижний Новгород». В 2018 году футболист принял участие в одном матче за сборную России в Лиге наций. В прошло сезоне РПЛ полузащитник провел шесть матчей за «Пари НН», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Могилевеца составляет € 800 тыс.