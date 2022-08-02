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48 минут назад

Российский полузащитник Могилевец перешел в узбекский "Бунедкор"

Газета.Ruиещё 3

Российский полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в клубе чемпионата Узбекистана «Бунедкор». Об этом сообщает пресс-служба нового клуба россиянина.

Российский полузащитник Могилевец перешел в узбекский «Бунедкор»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соглашение между российским полузащитником и «Бунедкором» рассчитано до конца 2022 года.

В Российской премьер-лиги (РПЛ) Могилевец выступал за «Зенит», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Нижний Новгород». В 2018 году футболист принял участие в одном матче за сборную России в Лиге наций. В прошло сезоне РПЛ полузащитник провел шесть матчей за «Пари НН», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Могилевеца составляет € 800 тыс.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что петербургской команде не легко даются победы.

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