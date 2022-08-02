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51 минуту назад

Стала известна зарплата Кунде в «Барселоне»

Евро-футбол.Ру

Французский защитник Жюль Кунде, перешедший в «Барселону» текущим летом из «Севильи», заработает в каталонском клубе 57,5 миллионов евро без учёта бонусов за следующие пять лет, сообщает Cadena SER.

Стала известна зарплата Кунде в «Барселоне»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, за первый год в «Барселоне» Кунде заработает 9,5 миллионов евро, а в следующее четыре будет получать по 12 миллионов до вычета налогов. Также в контракте 23-летнего футболиста прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро за 60% проведённых матчей и 1 миллион евро — за выигранные титулы.

Сумма трансфера же составила 50 миллионов евро, а с учётом различных бонусов она может возрасти до 62,5 миллионов.

Ранее сам Кунда признался, что мог перейти в лондонский «Челси», но выбрал «Барселону», почувствовав любовь от президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты, болельщиков клуба и главного тренера команды Хави, который был очень заинтересован в подписании футболиста.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матча, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

Футбол,Жюль Кунде,
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