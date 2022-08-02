Червиченко: «Федун и Хачатурянц не смогут работать вместе»

«Тут вопрос в том, у кого останется клуб. Хачатурянц — не та фигура, которая будет кого-то слушать. Но вряд ли у него есть возможность самому рассчитаться за «Спартак». Поэтому пока это только предположение разных телеграмм-каналов, которые пытаются повысить свою популярность», — цитирует Червиченко «Плеймейкер».