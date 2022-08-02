Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
1 час назад

Червиченко: «Федун и Хачатурянц не смогут работать вместе»

Евро-футбол.Ру

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных перестановках в руководстве московского клуба.

Червиченко: «Федун и Хачатурянц не смогут работать вместе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что нынешний президент «Спартака» Леонид Федун может уступить свой пост экс-главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

Червиченко усомнился в возможности такого развития событий, поскольку Федун никогда не заявлял о намерении продать клуб, а вместе с Хачатурянцем он работать, по мнению экс-президента,не сможет.

«Тут вопрос в том, у кого останется клуб. Хачатурянц — не та фигура, которая будет кого-то слушать. Но вряд ли у него есть возможность самому рассчитаться за «Спартак». Поэтому пока это только предположение разных телеграмм-каналов, которые пытаются повысить свою популярность», — цитирует Червиченко «Плеймейкер».

Тем не менее экс-президент считает, что уход Федуна пойдёт «Спартаку» на пользу, став для клуба спасением и облегчением.

Футбол,Андрей Червиченко,Леонид Федун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители