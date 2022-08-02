Белотти согласовал условия контракта с «Ромой»

«Рома» договорилась об условиях контракта с 28-летним нападающим сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Рома» готова платить Белотти € 2,8 млн в год без учёта бонусов. Главный тренер римского клуба Жозе Моуринью провёл телефонные переговоры с форвардом, в которых смог убедить его перейти именно в стан «джаллоросси». До этого итальянец отказался от трансфера в «Валенсию» и «Вильярреал».