Экс-футболист ЦСКА Натхо не исключил возвращения в Россию

Экс-футболист ЦСКА и «Рубина», а ныне игрок сербского «Партизана» Бибрас Натхо не исключил, что в будущем вернется в Российскую-премьер лигу (РПЛ). Его слова передает Sport24.
«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане». Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори «никогда». Посмотрим», — сказал израильский футболист.
В РПЛ Натхо принял участие в 205 матчах, в которых ему удалось забить 45 мячей и сделать 41 результативную передачу. Также футболист играл за греческие «ПАОК» и «Олимпиакос».
Ранее российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум является самым импульсивным игроком, с которым он пересекался в матче.