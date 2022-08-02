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1 час назад

Экс-футболист ЦСКА Натхо не исключил возвращения в Россию

Газета.Ru

Экс-футболист ЦСКА и «Рубина», а ныне игрок сербского «Партизана» Бибрас Натхо не исключил, что в будущем вернется в Российскую-премьер лигу (РПЛ). Его слова передает Sport24.

Экс-футболист ЦСКА Натхо не исключил возвращения в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане». Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори «никогда». Посмотрим», — сказал израильский футболист.

В РПЛ Натхо принял участие в 205 матчах, в которых ему удалось забить 45 мячей и сделать 41 результативную передачу. Также футболист играл за греческие «ПАОК» и «Олимпиакос».

Ранее российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум является самым импульсивным игроком, с которым он пересекался в матче.

Футбол,Сергей Карасев,
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