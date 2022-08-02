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2 часа назад

"Манчестер Сити" нашел альтернативу Кукурелье в Бельгии

Soccer Newsиещё 2

"Манчестер Сити" проявляет интерес к испанскому защитнику "Андерлехта" Серхио Гомесу, сообщает The Athletic.

"Манчестер Сити" нашел альтернативу Кукурелье в Бельгии
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, "горожане" рассматривают кандидатуру испанца в качестве более дешевой альтернативы защитнику "Брайтона" Марку Кукурелье, который, скорее всего, перейдет в "Челси".

21-летний Гомес является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Андерлехт" 49 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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