«Челси» объявил о подписании 18-летнего Чуквуэмеки

«Это было довольно беспокойно, но я не мог выкинуть «Челси» из головы в последние несколько дней, поэтому я просто счастлив и чувствую облегчение, что всё это произошло.



Я так взволнован и просто не могу дождаться, когда выйду на поле, встречусь со всеми игроками и буду пытаться выиграть матчи и трофеи с «Челси», — сказал Чуквуэмека.