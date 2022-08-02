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53 минуты назад

УЕФА представил символическую сборную женского чемпионата Европы — 2022

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную женского чемпионата Европы – 2022, который завершился в Англии 31 июля. Сборная Англии в финале обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.

УЕФА представил символическую сборную женского чемпионата Европы
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

В неё вошли четыре чемпионки турнира из Англии, пять обладательниц серебряных наград из Германии, а также по одному игроку из команд Франции и Испании.

Вратарь – Мэри Ирпс (Англия). Защитники – Джулия Ронья Гвинн (Германия), Леа Уильямсон (Англия), Марина Хегеринг (Германия), Сакина Каршауи (Франция). Полузащитники – Кира Уолш (Франция), Лена Обердорф (Германия, лучший молодой игрок турнира), Айтана Бонмати (Испания). Нападающие – Бет Мид (Англия, лучший игрок турнира), Александра Попп (Германия), Клара Бюль (Германия).

Футбол,УЕФА,
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