УЕФА представил символическую сборную женского чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую сборную женского чемпионата Европы – 2022, который завершился в Англии 31 июля. Сборная Англии в финале обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1.

В неё вошли четыре чемпионки турнира из Англии, пять обладательниц серебряных наград из Германии, а также по одному игроку из команд Франции и Испании.