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44 минуты назад

В итальянском «Наполи» решили отказаться от футболистов из Африки

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Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил о решении клуба отказаться от приглашении футболистов из Африки. Об этом сообщает Football Italia.

В итальянском «Наполи» решили отказаться от футболистов из Африки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сказал им: ребята, не говорите мне больше об африканцах», — заявил функционер.

Де Лаурентис отметил, что африканские футболисты регулярно покидают расположение клубов ради выступлений за национальные команды.

Он допустил подписание контракта с африканцем исключительно при подписании документа об отказе от участия в международных матчах.

«Мы идиоты, которые платят им зарплату только для того, чтобы отправить их по всему миру играть за других», — подчеркнул он.

Сейчас в «Наполи» есть двое африканцев — камерунец Андре Замбо-Ангисса и Виктор Осимхен из Нигерии.

В минувшем сезоне чемпионата Италии «Наполи» занял третье место.

Футбол,Виктор Осимхен,Аурелио Де,
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