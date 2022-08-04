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2 часа назад

"Барселона" планирует заработать в следующем сезоне 1,3 миллиарда евро

Газета.Ruиещё 4

Футбольный клуб "Барселона" собирается заработать € 1,3 млд по итогам сезона-2022/2023. Об этом сообщает Diario Sport.

"Барселона" планирует заработать в следующем сезоне 1,3 миллиарда евро
Фото: ReutersReuters

По информации источника, такой прогноз был составлен советом директоров каталонского клуба. € 400 млн "Барселона" получит от передачи 15 процентов телевизионных прав компании Sixth Street. Продажа 24,5 процента акций Bar?a Studios организации Socios.com принесет € 100 илн.

Напомним, главным приобретением "Барселоны" в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из "Спортинга", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристиансен из "Челси".

Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски провел встречу со спортивным директором мюнхенской "Баварии" Хасаном Салихамиджичем.

Футбол,Франк Кессиэ,Роберт Левандовски,
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