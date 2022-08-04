"Барселона" планирует заработать в следующем сезоне 1,3 миллиарда евро

По информации источника, такой прогноз был составлен советом директоров каталонского клуба. € 400 млн "Барселона" получит от передачи 15 процентов телевизионных прав компании Sixth Street. Продажа 24,5 процента акций Bar?a Studios организации Socios.com принесет € 100 илн.

Напомним, главным приобретением "Барселоны" в это трансферное окно стал польский нападающий Роберт Левандовски, который перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессиэ из "Спортинга", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристиансен из "Челси".