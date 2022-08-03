Полузащитник "ПСЖ" Вейналдум перешел в "Рому"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в итальянском футбольном клубе "Рома".
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter. По информации источника, хавбек сборной Голландии будет выступать за итальянский клуб на правах аренды. В минувшем сезоне Вейналдум принял участие в 38 встречах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Вейналдума составляет € 18 млн.
Ранее футболист выступал за "Ливерпуль", "Ньюкасл", ПСВ и "Фейеноорд". Ранее бывший главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к тому, что клуб долгие годы не может выиграть Лигу чемпионов.