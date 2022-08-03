Как устроен Чемпионат России по футболу

В Чемпионате России по футболу участвуют 16 клубов, входящих в Российскую премьер-лигу (РПЛ) — высший дивизион в системе футбольных лиг страны. Соревнование проводится по принципу "каждый с каждым" в два круга. Каждая отдельно взятая команда должна сыграть со всеми остальными клубами по два раза — один раз на своем поле, второй — на выезде. Таким образом, за сезон команды проводят 30 игр — 15 дома и столько же в гостях.

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Как определяются места

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Итоговое положение клубов в турнирной таблице определяется по нескольким критериям, основной из которых — количество очков. За победу в матче начисляется три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. Дополнительные критерии следующие:

наибольшее количество побед во всех играх;

наибольшее количество голов во всех играх;

лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех играх;

результаты игр между отдельно взятыми командами (количество очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число голов).

Если у двух клубов абсолютно одинаковые показатели по всем этим пунктам, между ними проводится дополнительный матч.

Переходные матчи

Команды, занявшие 15 и 16 места в итоговой таблице, выбывают из РПЛ в Федеральную национальную лигу (ФНЛ) — второй по значимости дивизион. Клубы, которые оказались на 13 и 14 местах, должны провести по два переходных матча (дома и на выезде) с командами ФНЛ, занявшими третье и четвертое места.

Победителем переходных матчей становится команда, забившая больше голов по итогам двух игр, а при равенстве забитых мячей — команда, которая забила больше голов в гостях. Если количество забитых мячей на своем и чужом поле одинаковое, после второй встречи назначаются два дополнительных тайма длительностью по 15 минут. Если за это время оба клуба забьют равное количество голов, побеждает команда, играющая в гостях. Если же голы не будут забиты вообще, победителя определяют в ходе пенальти.

Что получают победители

Лига чемпионов

Победитель чемпионата России получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Команда, занявшая второе место в турнирной таблице РПЛ, имеет право попасть в групповой этап Лиги чемпионов по итогам третьего отборочного раунда.

Лига конференций

Участвовать в этих соревнованиях могут команды, занявшие третье и четвертое места в чемпионате России. Эти клубы выступают в третьем и втором отборочных раундах.

Однако в 2022 году в связи с внешнеполитической ситуацией российские клубы не допускаются к участию в международных турнирах.