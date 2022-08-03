«Севилья» согласовала трансфер игрока «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Севильей» трансфер защитника Алекса Теллеса. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях подтвердил, что сделка полностью закрыта.

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Футболист перейдёт в «Севилью» на правах аренды без права выкупа. Бразильцу уже ясно дали понять, что он не входит в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.