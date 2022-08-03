Игроки АПЛ не будут преклонять колено

Английская Премьер-лига отказалась от преклонения колена игроками перед всеми матчами.

Фото: Sports.ruSports.ru Sports.ruSports.ru

Капитаны команд АПЛ перед стартом сезона заверили лигу, что продолжат участвовать в различных акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Тем не менее в следующем розыгрыше чемпионата футболисты будут преклонять колено только перед определенными матчами.

В частности, речь идет о стартовых играх сезона, матчах в Boxing Day, которые пройдут сразу после ЧМ-2022, а также в турах, которые пройдут в октябре и марте и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.