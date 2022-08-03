Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Игроки АПЛ не будут преклонять колено перед всеми матчами – только перед некоторыми особенными

Sports.ru

Английская Премьер-лига отказалась от преклонения колена игроками перед всеми матчами.

Игроки АПЛ не будут преклонять колено
Фото: Sports.ruSports.ruSports.ruSports.ru

Капитаны команд АПЛ перед стартом сезона заверили лигу, что продолжат участвовать в различных акциях и кампаниях по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Тем не менее в следующем розыгрыше чемпионата футболисты будут преклонять колено только перед определенными матчами.

В частности, речь идет о стартовых играх сезона, матчах в Boxing Day, которые пройдут сразу после ЧМ-2022, а также в турах, которые пройдут в октябре и марте и будут посвящены кампании по борьбе с расизмом.

Ранее стало известно, что игроки АПЛ отказались от преклонения колена перед каждой игрой из-за опасений, что акция потеряла значение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители