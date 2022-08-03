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57 минут назад

Умер бывший футболист "Кристал Пэлас" и "Спартака" Андрей Рубин

ТАСС

Бывший футболист сборной Латвии Андрей Рубин скончался на 44-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба Латвийской федерации футбола.

Умер экс-футболист "Кристал Пэлас" и "Спартака"
Фото: ТАССТАСС

Причина смерти не сообщается.

Рубин начал профессиональную карьеру в 1996 году в латвийском клубе "Ауда". Также игрок выступал за шведский "Эстер", латвийские "Сконто" и "Металлург", английский "Кристал Пэлас", российские "Шинник" и "Спартак", азербайджанские "Интер", "Карабах" и "Симург", где завершил карьеру в 2012 году. За сборную Латвии полузащитник провел 117 матчей, забив 10 голов.

Футбол,Андрей Рубин,Металлург,Спартак,
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