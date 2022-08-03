Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Экс-футболист «Спартака» и «Кристал Пэлас» Рубин скончался в возрасте 43 лет

Матч ТВиещё 4

Бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин в среду, 3 августа, ушел из жизни в возрасте 43 лет, сообщает Латвийская футбольная федерация (LFF).

Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет
Фото: Федерация футбола ЛатвииФедерация футбола Латвии

Рубин выступал за сборную Латвии на позиции полузащитника с 1998 по 2011 год. По количеству матчей за национальную команду он находится на втором месте после Виталия Астафьева.

В футболке сборной Рубин вышел на поле 117 раз и забил 10 мячей.

В составе «Спартака» Рубин стал серебряным призером чемпионата России (2005). Также он является трехкратным чемпионом Латвии и чемпионом Азербайджана.

Футбол,Андрей Рубин,Георгий Ярцев,Александр Козлов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители