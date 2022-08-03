Бывший футболист «Спартака» умер в возрасте 43 лет

Бывший футболист «Спартака» Андрей Рубин в среду, 3 августа, ушел из жизни в возрасте 43 лет, сообщает Латвийская футбольная федерация (LFF).

Фото: Федерация футбола Латвии Федерация футбола Латвии

Рубин выступал за сборную Латвии на позиции полузащитника с 1998 по 2011 год. По количеству матчей за национальную команду он находится на втором месте после Виталия Астафьева.

В футболке сборной Рубин вышел на поле 117 раз и забил 10 мячей.