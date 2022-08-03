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1 час назад

Акинфеев отреагировал на выпад со стороны вратаря сборной России

Lenta.ruиещё 1

Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на выпад со стороны голкипера сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова. Его слова приводит «Матч ТВ».

Акинфеев отреагировал на выпад со стороны вратаря сборной России
Фото: ТАССТАСС

В беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Сафонов заявил, что превосходит Акинфеева, и отметил, что карьера голкипера ЦСКА — не предел мечтаний.

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение», — отметил вратарь армейского клуба.

Он назвал Сафонова умным парнем.

«Если у Матвея получится лучше, чем у меня, то пожалуйста», — заключил Акинфеев.

«Я сделал в сборной то, что мог, и в карьере сделал то, что мог. То, что мне боженька дал, и то, что своими ногами заработал», — так Акинфеев описал свои достижения в футболе. Вратарь закончил выступления в сборной после ЧМ-2018.

Акинфеев возглавляет символический клуб Льва Яшина как вратарь-лидер по количеству сухих матчей в истории чемпионатов СССР и России. На его счету 343 матча без пропущенных голов. Россиянин является рекордсменом ЦСКА по количеству матчей за клуб (517) в рамках чемпионата России.

Акинфеев начал выступать за ЦСКА в 2003 году. Вместе с клубом он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также завоевывал Кубок УЕФА в 2005 году.

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