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1 час назад

«Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение в матче с «Ахматом»

Чемпионат.com

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил решение оштрафовать «Сочи» за неподобающее поведение в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Сочи» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Ахматом»
Фото: ФК "Ахмат"ФК "Ахмат"

«В матче «Сочи» — «Ахмат» игроки хозяев получили шесть жёлтых карточек, а также ещё две жёлтые — лица клуба. Клуб «Сочи» оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Сочи» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (4) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (7).

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