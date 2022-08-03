«Сочи» оштрафован за неподобающее поведение в матче с «Ахматом»

«В матче «Сочи» — «Ахмат» игроки хозяев получили шесть жёлтых карточек, а также ещё две жёлтые — лица клуба. Клуб «Сочи» оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.