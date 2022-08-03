Плющенко получил травму в футбольном матче

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову, что время товарищеского матча по футболу получил травму.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что фигурист Евгений Плющенко вступил в клуб футбольной Медиалиги «Broke Boys». Кроме того, недавно создал хоккейную команду «Союз чемпионов».

По словам олимпийского чемпиона, во время третьего матча в составе ФК он «немножко дернул пах». Завтра, 4 августа, Плющенко намеревается обратиться к врачам, сделать рентгеновский снимок.

Плющенко пояснил, что ранее, во время матча по хоккею, у него «седалищный нерв защемило». Доктора справились с травмой, но нагрузки во время игры сказались на здоровье.