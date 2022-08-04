Акинфеев ответил на вопрос, устраивает ли он дедовщину в ЦСКА

«Устраиваю ли я дедовщину в команде? Нет, конечно. Я сам через это не проходил. Да были какие-то моменты, если нужно куда-то сходить, но это нормально когда ты молодой. Дедовщина – это некрасиво. Я ничем не отличаюсь от тех ребят, которые моложе меня на 10-12 лет. Кого-то унижать и устраивать дедовщину – это неприемлемо. Конечно, есть шутки, байки, но чего-то жёсткого и конкретного в нашей команде нет», — сказал Акинфеев в интервью на Youtube-канале сборной России.