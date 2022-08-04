Президент «Коринтианса» надеется подписать Роналду

— Да, я хотел бы его видеть у нас. Я чувствую себя обязанным попробовать все, что может быть лучше для «Коринтианса». Не знаю, получится ли. Мы не делали никаких шагов в этом направлении. Но мы начеку. Вдруг Роналду захочет играть в Бразилии, — сказал Монтейро в подкасте Ulissescast.