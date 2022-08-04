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39 минут назад

Президент «Коринтианса» надеется подписать Роналду

Матч ТВ

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро признался, что рассчитывает подписать Криштиану Роналду.

Президент «Коринтианса» надеется подписать Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Да, я хотел бы его видеть у нас. Я чувствую себя обязанным попробовать все, что может быть лучше для «Коринтианса». Не знаю, получится ли. Мы не делали никаких шагов в этом направлении. Но мы начеку. Вдруг Роналду захочет играть в Бразилии, — сказал Монтейро в подкасте Ulissescast.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ» ради команды, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Криштиану провел за команду 38 матчей, забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи. Он перешел в «МЮ» в августе прошлого года из «Ювентуса».

Футбол,Криштиану Роналду,
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