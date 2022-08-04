Акинфеев составил образ идеального вратаря

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального вратаря.

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«Рост – Куртуа, игра ногами и выбор позиции – Нойер, пластика – Менди. От себя бы ничего не добавил... Я уже старый, все», – приводит слова Акинфеева пресс-служба РФС.

Тибо Куртуа – вратарь «Реал Мадрида» и сборной Бельгии. Его рост составляет 199 сантиметров. Мануэль Нойер защищает ворота «Баварии» и сборной Германии. Эдуард Менди – голкипер «Челси» и национальной команды Сенегала.

Акинфееву – 36 лет. ЦСКА – единственный клуб, за которую голкипер выступал и продолжает выступать. В составе сборной России Игорь играл с 2003 по 2018 год. Действующий контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2024-го.