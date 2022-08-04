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1 час назад

Акинфеев составил образ идеального вратаря

Спорт день за днем

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального вратаря.

Акинфеев составил образ идеального вратаря
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Рост – Куртуа, игра ногами и выбор позиции – Нойер, пластика – Менди. От себя бы ничего не добавил... Я уже старый, все», – приводит слова Акинфеева пресс-служба РФС.

Тибо Куртуа – вратарь «Реал Мадрида» и сборной Бельгии. Его рост составляет 199 сантиметров. Мануэль Нойер защищает ворота «Баварии» и сборной Германии. Эдуард Менди – голкипер «Челси» и национальной команды Сенегала.

Акинфееву – 36 лет. ЦСКА – единственный клуб, за которую голкипер выступал и продолжает выступать. В составе сборной России Игорь играл с 2003 по 2018 год. Действующий контракт вратаря с армейцами рассчитан до лета 2024-го.

Акинфеев претендует на звание лучшего игрока Российской Премьер-лиги (РПЛ) в июле. За месяц вратарь провел два «сухих» матча из трех сыгранных.

Футбол,Игорь Акинфеев,Мануэль Нойер,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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