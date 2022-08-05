Теперь официально: Аспиликуэта продлил контракт с "Челси"

«Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским защитником Марком Кукурельей. Соглашение с 24 летним игроком рассчитано на шесть лет. По информации The Mirror, предполагаемая сумма трансфера — более 73 миллионов евро. — Я очень счастлив. Для меня это отличная возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира, буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде, — приводит слова Кукурельи пресс служба лондонского клуба. В прошлом сезоне Кукурелья выступал за «Брайтон», в составе которого провел 38 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи. Источник:Официальный сайт «Челси»