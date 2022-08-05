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22 минуты назад

УЕФА объявил о введении полуавтоматической системы определения офсайда

Мир24

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о введении с нынешнего сезона системы полуавтоматического определения офсайда, говорится на сайте организации.

УЕФА объявил о введении полуавтоматической системы определения офсайда
Фото: Мир24Мир24

Впервые эта технология будет использована 10 августа на матче за Суперкубок Европы, в котором сыграют испанский «Реал Мадрид» и немецкий «Айнтрахт», позднее ее применят в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА подчеркнул, что постоянно ищет новые технологические решения, которые смогут помочь судьям. Новая технология сможет работать благодаря специальным камерам.

«Полуавтоматическая система определения офсайда – инновационная технология, она позволит бригадам VAR быстрее и точнее определять положение «вне игры», а это способствует поддержанию ритма игры и последовательности принимаемых решений», – отметил глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Ранее сообщалось, что полуавтоматическая система VAR для определения офсайдов будет использована на ЧМ по футболу в Катаре. Ее успешно протестировали на клубном ЧМ. Система автоматически определяет местонахождение мяча и создает трехмерные модели положения игроков, используя 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона.

Футбол,Роберто Розетти,УЕФА,
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